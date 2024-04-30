С началом полномасштабного вторжения России в Украину тысячи украинцев ощутили острую потребность присоединиться к сопротивлению агрессору. Кто-то встал в ряды ВСУ, а кто-то нашел свое призвание в волонтерстве. Люди массово начали жертвовать деньги, готовить еду для военных, плести маскировочные сетки. Не по принуждению, а по зову сердца.

Благотворительность для армии для многих стала настоящей самореализацией, наполнившей жизнь новым смыслом

Новый смысл жизни

Во-первых, помощь ВСУ – это очень важное, общественно важное дело. Приобщаясь к поддержке армии, люди чувствуют себя причастными к чему-то большему, чем просто собственная жизнь. Каждая гривна, отправленная на нужды военных, каждый выпеченный кулич для бойцов на передовой – это маленький, но все равно вклад в нашу общую победу. Осознание, что ты делаешь что-то по-настоящему важное, "историческое", придает жизни особый смысл и глубину.

Во-вторых, волонтерство дарит очень ценные положительные эмоции. Да, это нелегкая работа, которая порой требует работать на грани человеческих возможностей. Но вместе с тем благотворительность приносит искреннюю радость, благодарность, гордость за свою страну и сограждан. Недаром говорят, что те, кто помогают другим, действительно помогают и себе – становятся немного счастливее.

Вот, например, история одной женщины, которая до войны имела успешный бизнес в сфере красоты. С началом вторжения она продала часть оборудования из своего салона, а на вырученные средства начала покупать машины для ВСУ. Говорит, что впервые в жизни испытала настоящую самореализацию. Хотя теперь нет возможности уделять столько времени бизнесу, зато наполнена ощущением собственной потребности и значимости того, что делает.

Или же волонтерская инициатива одного киевского ресторана. С первых дней войны его повара бесплатно готовят горячие обеды для военных и пострадавших от боевых действий. Владелец заведения признается, что, несмотря на все финансовые трудности, сейчас чувствует себя гораздо более "на своем месте", чем в довоенные времена погони за прибылью. Он будто бы нашел то, для чего на самом деле создан его бизнес.

С точки зрения психологии такие трансформации можно объяснить тем, что кризис военного времени активизирует пересмотр жизненных ценностей и приоритетов. То, что раньше казалось важным – карьера, материальное благополучие, собственный комфорт – вдруг отходит на второй план. Зато обостряется потребность быть полезным, вовлеченным в нечто большее. И в это непростое время именно волонтерство для многих становится путём к обретению смысла, способом не сломаться под давлением обстоятельств, а наоборот – расти над собой.

Еще одна история врача-педиатра, с началом полномасштабного вторжения решила уйти добровольцем на фронт. Имея узкую специализацию детского врача, женщина все же нашла свое место в военном госпитале. Теперь вместо маленьких пациентов опекает раненых защитников. Говорит, что это дает ощущение правильности, потребности. Несмотря на опасность, истощение, она не представляет себя в это время где-либо, чем рядом с теми, кто защищает нашу землю.

Психологически такой выбор можно объяснить концепцией посттравматического роста. Согласно ему, человек в кризисных, травматических обстоятельствах способен не только восстанавливаться, но и достигать более высокого уровня функционирования, чем до травмы. Преодолевая трудности, мы переоцениваем свои ценности, открываем в себе неизвестные ранее силы и ресурсы. И именно помощь другим, служение высшей цели часто становится ключом к такой трансформации. Через поддержку армии люди могут превратить собственный страх и отчаяние в действенную любовь, сопричастность к украинской победе.

Перекосы и отклонения

При всем благородстве и высокой миссии волонтерства, в этой сфере, как и любой другой, случаются свои перекосы и отклонения. Иногда чрезмерное увлечение благотворительностью может приобретать болезненные, даже клинические формы. Рассмотрим некоторые психологические риски, с которыми сталкиваются волонтеры.

Одна из самых распространенных проблем – так называемое выгорание. Это состояние физического, эмоционального и умственного истощения на фоне длительного стресса. Человек, который "горит" своим делом 24/7, рано или поздно рискует "перегореть". Характерные признаки выгорания – хроническая усталость, раздражительность, понижение эмпатии, пессимизм.

Так случилось, например, с одной волонтером, которая в первые месяцы войны без устали заботилась о внутренне перемещенных лицах. Женщина настолько отдавалась помощи другим, что пренебрегла своим здоровьем и самочувствием. В конце концов, это привело к серьезному нервному истощению. Ей пришлось взять паузу в волонтерстве и сосредоточиться на собственном обновлении – как физическом, так и психологическом.

Бывает и так, что волонтерство становится формой бегства от личных проблем, способом не думать о собственной боли. Например, женщина, недавно потерявшая мужчину на войне, с головой погружается в помощь раненым. Это дает ему чувство контроля, осмысленности, притупляет горе. Но в то же время она таким образом отодвигает свои чувства, не дает себе времени и пространства для скорби. И такое избегание собственных эмоциональных потребностей рано или поздно сказывается – депрессией, психосоматикой, проблемами в отношениях.

Еще один перекос – это волонтерство как форма искупления, самонаказания. Человек подсознательно считает себя "плохим", стремится закрыть этот гештальт через помощь другим. Но при этом не испытывает подлинного удовольствия, радости – лишь временное облегчение от чувства вины. За этим может крыться травматический опыт, низкая самооценка, комплекс неполноценности. Окружающие восхищаются бескорыстием такого волонтера, а он в это время нуждается в помощи самому себе – в принятии и любви к себе.

В некоторых случаях благотворительность приобретает черты зависимости, становится своеобразным "наркотиком". Человек настолько привыкает быть кому-то нужным, что уже не представляет себя в другой роли. Она чувствует "ломку", если по каким-либо причинам не может выполнять свои волонтерские обязанности. За этой психологической зависимостью обычно стоит страх одиночества, неумение выстраивать здоровые личные границы.

Поэтому для волонтеров крайне важна практика осознанности – умение наблюдать за своими эмоциями, потребностями, мотивами. Честно задавать себе вопрос: почему я это делаю? Что эта деятельность дает мне лично? Не пренебрегаю ли я собой, помогая другим? Такое саморефлексирование помогает найти здоровый баланс между собственными интересами и служением общности. Кроме того, психологи советуют четко определять объем и пределы своей ответственности. Осознавать, что моя роль важна, но не все разрешима, что есть вещи, которые от меня не зависят. Это помогает завершать волонтерский день с ощущением "я сделал достаточно", избегая чувства вины или бессилия.

Советую всем волонтерам время от времени делать "эмоциональную инвентаризацию" – хоть на день отстраниться от своей деятельности, прислушиваться к внутреннему состоянию. Если замечаете какие-то тревожные симптомы – раздражительность, цинизм, хроническое переутомление – не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Ведь ваше психическое здоровье – такая же ценность, как и здоровье тех, кому вы помогаете.