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"Озвучил один факт". Телеведущая Тала Калатай призналась, как муж уговорил ее срочно уехать из Киева за несколько дней до вторжения

Оксана Гейдор
Люди
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'Озвучил один факт'. Телеведущая Тала Калатай призналась, как муж уговорил ее срочно уехать из Киева за несколько дней до вторжения

Украинская актриса и телеведущая Тала Калатай рассказала, как муж, чувствуя, что российское вторжение неизбежно, уговорил ее выехать из столицы в более безопасное место буквально за несколько дней до начала большой войны. Артистка отказывалась верить, что россияне отважатся на наступление, однако согласилась на уговоры вывезти детей, а себе купила обратный билет на Киев. Однако домой вернулась только спустя долгие месяцы.

Об этом Тала Калатай рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, мужчина предчувствовал, какие преступления будут совершать россияне в Украине, потому что пережил подобную войну в Грузии, когда был подростком.

Телеведущая и актриса Тала Калатай замужем за грузинским бизнесменом Лашей Шихашвили, от которого имеет дочь Эку. От предыдущего брака – из известного телепродюсером Андреем Слободяном – у артистки еще двое детей: дочь Мария и сын Макар.

"Озвучил один факт". Телеведущая Тала Калатай призналась, как муж уговорил ее срочно уехать из Киева за несколько дней до вторжения

Полномасштабное вторжение застало Калатай с семьей в Ивано-Франковской области, куда уехали за несколько дней до начала большой войны: "Лаша был уверен, что вторжение обязательно начнется. Такого же мнения был и Андрей, мой бывший муж. Они скооперировались и в два голоса меня уговаривали: "Надо ехать на запад". А я сердилась и говорила, что они "ку-ку", что, пожалуй, им нет больше ничего делать, чем меня постоянно пугать. Меня было очень тяжело "выкурить" из дома. Однако за несколько дней до начала вторжения сдалась и мы уехали. Лаша сказал: "Помоги мне вывезти детей, а сама возвращайся, если хочешь". И у меня действительно был обратный билет в Киев на 27 февраля".

Муж Талы Калатай уже переживал ужасы войны подростком в Грузии. "Говорил, что я даже не представляю, на что способны россияне", – вспоминает телеведущая. В начале вторжения телеведущая Тала Калатай в интервью блогерке Алине Доротюк призналась, что муж откровенно делился с ней пережитым в юности: "Ты знаешь, что такое мародеры? Не дай Бог, они дойдут до Киева. Говорил: не хочу, чтобы дети пережили то, что я почувствовал в Грузии, когда был подростком. Я сейчас говорю не о войне в 2008 году, а о 1991-1993 годах – об этом забыли. Тогда в Гагре было также, что сейчас в Буче. Его первую учительницу; врача, у которого рожала мама и еще тысяча других людей сожгли на стадионе в Сухуме. Обложили шинами и подожгли".

"Мы об этом не знали – не было соцсетей, – рассказывала Тала в интервью. – И Путина тогда еще не было, а народ уже был таким. Отрезали головы и играли ими в футбол, а по телевидению говорили, что это делают грузины. Всё повторяется. Они также "тирили" в Грузии унитазы – есть видео. Когда мужчина сказал: у нас 16-летняя дочь, я купила билеты на запад страны".

"Озвучил один факт". Телеведущая Тала Калатай призналась, как муж уговорил ее срочно уехать из Киева за несколько дней до вторжения

Впоследствии родным удалось уговорить Талу переехать в детьми на время в Польшу. Летом она вернулась в Киев работать, а дети с бабушкой остались за границей: "Мы уехали в марте, а летом приехала домой. Зайдя в свой дом (мы живем под Киевом) скакала от радости, как ребенок. Насадила во дворе цветов, переделала всю работу по хозяйству – была так счастлива. Свой дом, свои стены – даже если шатаются от взрывов. Что говорить, в нашу сторону иногда прилетает, бывает сильно громко". Впоследствии дети тоже вернулись в Киев.

Полное интервью с телеведущей и актрисой Талой Калатай читайте на OBOZ.UA в четверг, 2 мая.

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