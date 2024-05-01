'Озвучил один факт'. Телеведущая Тала Калатай призналась, как муж уговорил ее срочно уехать из Киева за несколько дней до вторжения

Украинская актриса и телеведущая Тала Калатай рассказала, как муж, чувствуя, что российское вторжение неизбежно, уговорил ее выехать из столицы в более безопасное место буквально за несколько дней до начала большой войны. Артистка отказывалась верить, что россияне отважатся на наступление, однако согласилась на уговоры вывезти детей, а себе купила обратный билет на Киев. Однако домой вернулась только спустя долгие месяцы.

Об этом Тала Калатай рассказала в интервью OBOZ.UA. По ее словам, мужчина предчувствовал, какие преступления будут совершать россияне в Украине, потому что пережил подобную войну в Грузии, когда был подростком.

Телеведущая и актриса Тала Калатай замужем за грузинским бизнесменом Лашей Шихашвили, от которого имеет дочь Эку. От предыдущего брака – из известного телепродюсером Андреем Слободяном – у артистки еще двое детей: дочь Мария и сын Макар.

Полномасштабное вторжение застало Калатай с семьей в Ивано-Франковской области, куда уехали за несколько дней до начала большой войны: "Лаша был уверен, что вторжение обязательно начнется. Такого же мнения был и Андрей, мой бывший муж. Они скооперировались и в два голоса меня уговаривали: "Надо ехать на запад". А я сердилась и говорила, что они "ку-ку", что, пожалуй, им нет больше ничего делать, чем меня постоянно пугать. Меня было очень тяжело "выкурить" из дома. Однако за несколько дней до начала вторжения сдалась и мы уехали. Лаша сказал: "Помоги мне вывезти детей, а сама возвращайся, если хочешь". И у меня действительно был обратный билет в Киев на 27 февраля".

Муж Талы Калатай уже переживал ужасы войны подростком в Грузии. "Говорил, что я даже не представляю, на что способны россияне", – вспоминает телеведущая. В начале вторжения телеведущая Тала Калатай в интервью блогерке Алине Доротюк призналась, что муж откровенно делился с ней пережитым в юности: "Ты знаешь, что такое мародеры? Не дай Бог, они дойдут до Киева. Говорил: не хочу, чтобы дети пережили то, что я почувствовал в Грузии, когда был подростком. Я сейчас говорю не о войне в 2008 году, а о 1991-1993 годах – об этом забыли. Тогда в Гагре было также, что сейчас в Буче. Его первую учительницу; врача, у которого рожала мама и еще тысяча других людей сожгли на стадионе в Сухуме. Обложили шинами и подожгли".

"Мы об этом не знали – не было соцсетей, – рассказывала Тала в интервью. – И Путина тогда еще не было, а народ уже был таким. Отрезали головы и играли ими в футбол, а по телевидению говорили, что это делают грузины. Всё повторяется. Они также "тирили" в Грузии унитазы – есть видео. Когда мужчина сказал: у нас 16-летняя дочь, я купила билеты на запад страны".

Впоследствии родным удалось уговорить Талу переехать в детьми на время в Польшу. Летом она вернулась в Киев работать, а дети с бабушкой остались за границей: "Мы уехали в марте, а летом приехала домой. Зайдя в свой дом (мы живем под Киевом) скакала от радости, как ребенок. Насадила во дворе цветов, переделала всю работу по хозяйству – была так счастлива. Свой дом, свои стены – даже если шатаются от взрывов. Что говорить, в нашу сторону иногда прилетает, бывает сильно громко". Впоследствии дети тоже вернулись в Киев.

Полное интервью с телеведущей и актрисой Талой Калатай читайте на OBOZ.UA в четверг, 2 мая.

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