Олимпиада-2024: у Путина заявили, что 'большинство стран мира сплотились' вокруг России

Помощник кремлевского диктатора Владимира Путина по вопросам спорта Игорь Левитин сделал абсурдное высказывание о поддержке России большинством стран мира. Чиновник выразил уверенность в том, что международные федерации не допустят ситуации, когда "политика будет доминировать над спортом".

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Об этом Левитин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник главы террористического государства отметил, что страна-агрессор защищает права своих спортсменов и будет добиваться их допуска к международным соревнованиям.

"Суверенитет в спорте – это общедоступность, спорт вне политики. Вот это и есть суверенитет. Его главный принцип, что его политика трогать не должна. Мы находимся в олимпийской семье, и большинство стран мира нас поддерживают. Еще больше спортсменов из других стран сплотились вокруг нас. Они понимают, что если политика будет доминировать над спортом, то с каждой страной, с каждым спортсменом может случиться нечто подобное. Самый главный вопрос, чтобы спортсмен не был дискриминирован", – сказал помощник Путина.

Накануне СМИ опубликовали условия, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты". После этого чемпион ОИ по борьбе Михаил Мамиашвили заявил, что в столицу Франции "надо ехать на танках".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы".

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