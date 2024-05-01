Майдан или 'российский закон': победят ли грузинские 'иноагенты' пророссийскую власть

В Грузии очередная попытка руководящей партии "Грузинская мечта" продавить закон "О прозрачности иностранного влияния" вызвала массовые протесты. В прошлом году эта затея провалилась из-за народных протестов. Законопроект, который пытаются принять в парламенте, по словам оппозиции, повторяет российское законодательство об "иноагентах", и последствия его принятия для грузин будут такими же.

29 апреля парламент Грузии поддержал этот документ уже во втором чтении, для окончательного принятия нужно еще третье. И это несмотря на то, что в Тбилиси проходят многотысячные акции протеста с задержаниями и арестами. Значительная часть общества – представители неправительственных организаций, медиа, оппозиции, молодежь – выступает против принятия партией власти законопроекта об "иноагентах".

О том, что сегодня происходит в Грузии и чем грозит стране принятие репрессивного закона, – в материале ОBOZ.UA.

Какие угрозы для грузин?

Согласно законопроекту, неправительственные организации и СМИ, зарубежное финансирование которых составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться и получат ярлык – "проводник иностранной силы". После этого им придется заполнять годовую финансовую декларацию. Тем, кто проигнорирует такие нововведения, грозит значительный денежный штраф. Под ударом будут независимые общественные организации и СМИ, что приведет к прекращению работы многих из них, поскольку регистрироваться как "проводники интересов иностранной силы" они не станут.

Грузинский документ очень похож на закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который уже давно принят в России. Исходя из него, власти РФ могут внести в список "иностранных агентов" не только общественную организацию или СМИ, но даже гражданина, который идет против политики Кремля. Часто достаточно одного утверждения, что "жертва" находится "под иностранным влиянием".

Зачем принимать такой закон, власти РФ красноречиво демонстрируют. Так, количество админштрафов, выписанных по статье об "иноагентах", в 2023 году выросло более чем в 20 раз – до 350. К слову, в российском варианте иноагент может получить даже тюремный срок, чего пока что не планируют в Грузии.

"Русскость" законопроекта в правящей партии Грузии отрицают. Заявляя, что такой шаг нужен, чтобы "обеспечить прозрачность финансирования "антигосударственных" проектов зарубежными донорами".

Решение кардинально изменит курс страны

Грузинская оппозиция заявляет, что решение партии власти на 180 градусов развернет внешнеполитический курс Грузии. Таким шагом руководство страны отдаляет грузинский народ от ЕС.

В заявлении отмечается, что "Грузинская мечта" напрямую атакует главных международных партнеров Грузии – США и Евросоюз, "что ослабляет страну и противоречит национальным интересам и Конституции. При этом очевидно, что Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" изменили внешнеполитический курс – с Запада на Россию".

По мнению оппозиционеров, единственный способ остановить перемены – всем патриотически настроенным людям поднять голос, поучаствовать в протесте, отреагировав на несправедливое решение.

ЕС и США – против, Россия – за

"Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" противоречит демократическим ценностям ЕС и может подорвать путь Грузии к членству в Евросоюзе", – заявил еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич, призвавший власти Грузии отклонить законопроект, так как он несовместим с нормами и ценностями ЕС.

Европейский парламент в принятой резолюции также предостерегает Грузию от принятия закона об иноагентах. То же сделала и группа сенаторов США, отправив письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором выразила глубокую обеспокоенность и предупредила: если законопроект об "иноагентах" станет законом, "они будут вынуждены добиваться изменения политики США в отношении Грузии".

Пока международные партнеры Грузии прямо заявляют или намекают, что принятие закона российского образца значительно отдалит страну от европерспектив, в России "Грузинскую мечту" хвалят. В их числе пресс-секретарь президента РФ Песков, российский пропагандист и фашист Дугин, спикер Госдумы Володин и глава МИД РФ Лавров.

Российский "ориентир" правительства

Принятие этого законопроекта, скорее всего, станет поворотным моментом для Грузии, поскольку будет означать, что страна отворачивается от своего евроатлантического курса. Но это не произошло одномоментно, разворот происходит уже несколько лет.

Так, активный курс на сближение с Москвой начался с правительства Ираклия Гарибашвили от партии "Грузинская мечта". Ее создал бывший премьер-министр и пророссийский бизнесмен Бидзина Иванишвили.

В ежегодном докладе, представляемом перед Мюнхенской конференцией по безопасности, этот человек упоминается как "пророссийский олигарх Бидзина Иванишвили". Такая формулировка по отношению к нему появилась впервые в международном документе высокого уровня.

Согласно данным грузинской оппозиции, Иванишвили владеет несколькими компаниями в России и управляет своим бизнесом и активами через доверенных лиц. Его родственники также занимаются там "активной предпринимательской деятельностью". Что, конечно, невозможно без разрешения российских властей. Это подтверждает и тот факт, что двоюродный брат Иванишвили Уча Мамацашвили имеет совместный бизнес с человеком, близким к Путину, генералом КГБ и бывшим губернатором Санкт-Петербурга Полтавченко.

Не так давно в Грузии утвердили новое правительство и премьер-министра. Эту должность занял лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, известный антизападной риторикой. Также ранее он обвинял Украину в попытке развязать войну на грузинской территории, а до этого говорил, что страны ЕС и США пытаются втянуть грузин в российско-украинскую войну.

Именно он в 2019 году, будучи спикером парламента, пригласил в зал заседаний прокремлевскую организацию – Межпарламентскую ассамблею православия. По его приглашению глава ассамблеи, русский православный коммунист (в России и такое бывает) Гаврилов, сел в кресло спикера. И это в то время, когда РФ для грузин – страна-оккупант, захватившая Абхазию и Южную Осетию.

Конечно, грузины такого не стерпели. Чтобы успокоить общество, провокатор Кобахидзе был уволен, но уже совсем скоро он получил должность главы провластной партии, став фактически идеологом политики улучшения отношений с РФ и активным критиком Украины. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя слова Кобахидзе, замечала, что они "звучат в унисон с российскими нарративами".

Ситуация достаточно нестабильная и разгорается

"Почему именно сейчас было необходимо снова инициировать рассмотрение этого противоречивого закона? На мой взгляд, просто чтобы спровоцировать протесты, смоделировать ситуацию и увидеть, что может быть после парламентских выборов, которые планируются в октябре, и обкатать схему сопротивления" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт по международным вопросам из Грузии Гела Васадзе.

"Сегодня против принятия этого закона выступает активная часть грузинского общества – это общественные организации и молодежь. Однозначно можно сказать, что молодежь не остановится, она будет протестовать. Тем более что Иванишвили уже заявил, что дело не в законе. Он прямо сказал, что "глобальная партия войны не может простить Грузии то, что Грузия так и не втянулась в войну в Украине против РФ, не открыла второй фронт". По его мнению, как раз неправительственные организации являются "инструментом" этого процесса. То есть в достаточно открытом обращении Иванишвили была заметна его нервозность, речь шла о теории заговора, в которую верит действующая власть. Хотя сегодня большинство экспертов говорят, что на парламентских выборах правящей партии ничего не грозит, она, скорее всего, одержит победу. Но, опять же возможно, они знают больше, чем мы", – отмечает Васадзе.

Что касается политики "Грузинской мечты", то, по мнению эксперта, она пророссийская, так как действующая власть активно помогает РФ создавать экосистему, которая помогает россиянам выживать в условиях санкций.

"При этом большая часть общества поддерживает евроатлантическое движение Грузии, но внешняя политика никогда не является приоритетом на выборах для грузин. Главнее другие вещи, в их числе внутренняя политика покоя. "Грузинская мечта" очень хорошо спекулирует в вопросах о мире в Грузии. При том, что уровень поддержки Украины среди грузин очень высок, один из самых больших в мире. Но при этом в обществе уживаются два нарратива. Первый – "Украина должна победить, Украина – права, и мы должны поддерживать ее максимально". Второй нарратив – "мы не хотим войны, мы знаем, что это такое, Россия на нас уже нападала, мы не хотим, чтобы здесь было то же, что в Украине". Именно этими вещами очень хорошо "играется" "Грузинская мечта" .

Возможна ли еще большая дестабилизация и рост народных протестов? Да, все это более чем возможно, сейчас ситуация очень турбулентная", – отметил Васадзе.