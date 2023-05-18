В России обиделись на 'Слава Украине!' и отказались показывать матчи Латвии на ЧМ-2023 по хоккею

Пропагандистский российский телеканал "Матч ТВ", который транслирует чемпионат мира по хоккею – 2023, не будет больше показывать матчи сборной Латвии. Поединки балтийцев удалили из сетки трансляций из-за поддержки Украины болельщиками команды.

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Во время матча с фаворитом турнира, сборной Канады (0:6), латвийские болельщики вывесили за воротами огромный баннер с украинским флагом и надписью: "Слава Украине! Героям слава!".

Запланированные ранее трансляции игр Латвии удалены из сетки, как и повторы уже состоявшихся матчей чемпионата мира – 2023. Групповой этап продлится до 23 мая, после чего начнется плей-офф турнира.

"Русский военный спортивный телеканал "Матч ТВ" прекратил показ игр сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. Заявленные ранее трансляции исключены из сетки, как и повторы прошедших. Причина – на стоп-кадре матча с Канадой, который показать успели", – сообщает Федерация хоккея Украины.

Изначально чемпионат мира – 2023 должен был принимать российский Санкт-Петербург. Однако в феврале 2022 года Международная федерация хоккея бессрочно приостановила членство России и Беларуси в IIHF из-за войны, развязанной в Украине.

27 мая 2022 года было официально объявлено, что вместо страны-террориста турнир проведут Финляндия и Латвия. Сборная России по хоккею также отстранена от всех международных турниров IIHF, включая мировое первенство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборная России по хоккею опозорилась в Казахстане, проиграв Беларуси.

А тренер сборной РФ после слов "выиграл борьбу у трех немцев, как в 1945-м" стал посмешищем в сети. Наставник "России 25" Роман Ротенберг пытался оправдаться после еще одного поражения от команды Беларуси в рамках так называемого турне.

Российский тренер пожаловался на судейство и вспомнил победу РФ на Олимпиаде-2018, сравнив ее с капитуляцией гитлеровской Германии, за что был назван неадекватом.

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