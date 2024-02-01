'Приобрело очевидные формы': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что россиян не любят и к ним нет снисхождения

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов пожаловался на то, что российских спортсменов не любят в мире, что и якобы стало основной причиной дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Борец греко-римского стиля добавил, что атлетам из РФ "не приходится рассчитывать на какое-то лояльное или снисходительное отношение".

Видео дня

Об этом Власов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам победителя Игр в Лондоне-2012 и Рио-2016, который стал доверенным лицом диктатора Владимира Путина на так называемых выборах президента РФ в марте-2024, россияне "дали повод нас укусить".

"К сожалению, российским спортсменам сегодня не приходится рассчитывать на какое-то лояльное или снисходительное отношение. Мы должны это усвоить и адаптироваться. Разве это новость, что нас не любят? Так было всегда, а сейчас это явление просто приобрело очевидные формы. К сожалению, мы дали повод нас укусить, и наши недруги с удовольствием это сделали. Я с огромным уважением отношусь к Камиле Валиевой, я понимаю, какой это труд и сколько всего ей пришлось вытерпеть и преодолеть. Жизнь продолжается, а трудности делают нас только сильнее", – сказал Власов.

Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. В ответ известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие системы допинга в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!