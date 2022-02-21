'Она и Путин': жена Пескова Навка рассказала об издевательствах над фигуристкой Валиевой на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка заявила, что организаторы Олимпиады-2022 устроил сознательное давление на фигуристку Камилу Валиеву из-за допингового скандала. По словам супруги пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 15-летней спортсменке пришлось пережить невероятный стресс.

Об этом сама Навка заявила в эфире телеканала "Матч ТВ". Она выразила уверенность, что Валиева на сегодняшний день в России по популярности уступает только президенту страны-агрессора.

Видео дня

"Даже не представляю, что она чувствовала. Всю ночь они издевались над ней… Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это все очень печально. Думаю, теперь весь мир ее полюбил и будет болеть за нее. Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека – она и Владимир Путин", – сказала уроженка Днепропетровска (ныне – Днепр) Навка.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала "золото" в командных соревнованиях. Из-за положительной допинг-пробы Камилы МОК отменил награждение победителей.

Напомним, в анализе Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований. Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала с Камилой Валиевой.

Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах раскритиковал Этери Тутберидзе и ее коллег по тренерскому штабу российской сборной за отношение к Камиле Валиевой после провала в произвольной программе на Олимпиаде-2022. Он также пригрозил тренеру наказанием за допинг подопечной.

В адрес Тутберидзе эмоционально высказалась другая фигуристка, Александра Трусова, которая закатила истерику после завоевания "серебра" Игр в Пекине.