Фигуристка Трусова, закатившая истерику на ОИ-2022, отказалась комментировать слова 'вы все знали' в адрес Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова, которая устроила истерику после завершения соревнований на Олимпиаде-2022, не стала комментировать свои слова в адрес тренера Этери Тутберидзе. 17-летняя спортсменка была раздосадована тем, что не сумела завоевать "золото" и обвинила наставницу в том, что та знала итоги соревнований.

На пресс-конфренеции в Пекине Трусова не объяснила обращения к Тутберидзе, сообщает "Матч ТВ". Она также рассказал, что после завершения произвольной программы не успела на автобус, который отвозил спортсменов в олимпийскую деревню.

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"Слова про "вы все знали" к Тутберидзе? Этот вопрос комментировать не буду. Про все, что будет дальше, буду говорить потом. Слухи о том, что долго не уезжала с арены? Допинг сдала быстро. Вышла на улицу и час ждала автобус одна. Волонтеры ходили искали машину. Ходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час автомобиль нашли", – сообщила Трусова.

Отметим, что Трусова никогда не выигрывала "золота" чемпионатов Европы мира. Наивысшее ее достижение – "бронза". Кроме того, она не становилась чемпионкой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Камила Валиева провалила произвольную программу и осталась без медалей Олимпиады-2022. После соревнований спортсменка расплакалась, а президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал тренеров 15-летней девушки.