'Отречение и неприятие': президента МОК возмутило, как российские тренеры повели себя с Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что его неприятно поразило поведение российских тренеров по отношению к фигуристке Камиле Валиевой. В частности, наставники 15-летней спортсменки из Казани не поддержали свою подопечную после неудачного выступления в финале Олимпиады-2022.

Об этом сам Бах заявил во время пресс-конференции в Пекине, сообщает "Чемпионат". Функционер подчеркнул, что атмосфера в женской сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурному катанию оставляла желать лучшего.

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"После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали ее с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, тяжело было на это смотреть. Вместо того чтобы приободрить ее, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в ее окружении проявляли себя в жестах – это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько чуждым своему спортсмену?" – заявил Бах.

Напомним, Камила Валиева, выиграв короткую программу, провалила произвольную и осталась без медалей Игр в Пекине. После выступления фигуристка, которая угодила в допинговый скандал, не смогла сдержать слез.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Александра Трусова закатила истерику после того, как завоевала "серебро" Олимпиады-2022. 17-летняя спортсменка обвинила тренеров в подставе.