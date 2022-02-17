'Ненавижу! Вы все знали!' Российская фигуристка закатила истерику после 'серебра' на ОИ-2022. Момент попал на видео

Российская фигуристка Александра Трусова не смогла сдержать эмоций и закатила бурную истерику после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2022. По итогам двух прокатов 17-летняя спортсменка стала второй и завоевала серебряную медаль турнира.

Однако этот результат невероятно расстроил уроженку Рязани, которая буквально "слетела с катушек" после завершения соревнований. Трусова в эмоциональной форме заявила своим тренерам, что ненавидит спорт, в котором ей на международной арене так и не удается завоевать "золото" (чтобы посмотреть видео, проскролльте ниже).

Видео дня

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Не надо, пожалуйста, вы все знали! Все знали! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя", – заявила в слезах Александра.

Видео момента попало в прямую трансляцию соревнований в Пекине.

Отметим, что Трусова никогда не выигрывала чемпионаты Европы и мира. Ее максимальный результат на этих соревнованиях – "бронза". Кроме того, спортсменка не становилась чемпионкой России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Камила Валиева, которая угодила в допинг-скандал, не смогла завоевать медали на Олимпиаде-2022 после падения.