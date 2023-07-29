Двукратный олимпийский чемпион после Z-митинга вынужден завершить карьеру в 26 лет

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию (100м и 200м на спине) Евгений Рылов завершает карьеру в 26-лет. Уроженец Оренбурга признался, что не верит в свое попадание на Олимпийские игры-2024.

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По словам титулованного спортсмена он готовится к альтернативным играм, которые придумала России вместо Олимпиады.

"Я в любом случае планировал, что следующий год последний. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду (на Олимпиаду). Я думаю, меня не захотят допускать туда", – сказал Рылов в интервью r-sport.

Напомним, что в апреле прошлого года Рылов получил дисквалификацию от Международной федерации плавания (FINA) за участие в митинге-концерте в Лужниках, который прошел 18 марта с участием главаря Кремля Владимира Путина.

Плавец выразил уверенность, что FINA отстранила его на девять месяцев, потому что посчитала его "значимой личностью".

Позже Рылов призвал Россию оказывать давление на Международный олимпийский комитет (МОК). Он назвал проявлением слабости согласие с требованиями организации по допуску представителей РФ к соревнованиям.

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