Болельщики в России назвали "позором" и "мерзостью" концерт-митинг в Москве

Многие российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя концерт-митинг, который состоялся в московских "Лужниках". Департамент транспорта столицы России отрапортовал, что на этот "праздник" якобы приехало рекордное для этой арены количество человек за последние 5 лет – почти 200 тысяч человек.

"Столько не было в том числе во время чемпионата мира по футболу в 2018 году", – заявили российские чиновники.

Фанаты высмеяли такой "аншлаг", отмечая, что огромная цифра связана с тем, что зрителей насильно свозили в Москву.

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Многие сравнили выступление Путина с речью Адольфа Гитлера в конце 40-х годов.

У поклонников спорта из РФ такое "мракобесие" вызвало "омерзение".

Также юзеры удивляются, почему это митинг "Zа мир" возможен, но за плакаты и лозунги "Нет войне" идут посадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта на концерт в "Лужниках", который считается самой большой площадкой Москвы, по случаю очередной годовщины аннексии Крыма, сгоняли сотрудников бюджетных предприятий, школьников и студентов вузов.

Также основной аудиторией тех, кто пришел послушать экзальтированные вопли Газманова, стали россияне, отозвавшиеся на объявление о заработке за участие в массовке.

Во время трансляции с "Лужников" заметили кадр, который был продемонстрирован на другом мероприятии год назад. Что, вполне вероятно, свидетельствует о монтаже.

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