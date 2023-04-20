Чемпион ОИ из РФ, который участвовал в Z-митинге, возмутился, что мнение россиян никого не интересует

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, который был дисквалифицирован за участие в Z-концерте в Лужниках в марте минувшего года, призвал Россию оказывать давление на Международный олимпийский комитет (МОК). Он назвал проявлением слабости согласие с требованиями организации по допуску представителей РФ к соревнованиям.

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Об этом Рылов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он пожаловался на то, что мнение российский атлетов и спортивных чиновников не учитывается, умолчав о военной агрессии своей страны в отношении Украины, которая привела к отстранению РФ от международных турниров.

"Наше мнение, к сожалению, никого не интересует, но не говорить ничего в ответ на эти рекомендации – это будет неправильно. Это все равно что смириться со всеми решениями, это показывает, как мне кажется, слабость. Сложно это оценивать, говорить, что правильно, а что нет. В команде кто‑то да может не подойти под рекомендации МОК. И все, брать ее нельзя", – сказал Рылов.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессора также не должны поддерживать войну в Украине.

В ответ Международная федерация баскетбола (ФИБА) не заявила Россию на отбор к Олимпиаде-2024, а также отстранила сборную РФ от чемпионата Европы-2025.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России устроили истерику из-за слов украинской чемпионки ОИ Оксаны Баюл, которая потребовала от МОК не допускать РФ к Играм-2024 в Париже. Кроме того, двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко обозвал украинцев больными и заявил, что "все время в мире шли войны".

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