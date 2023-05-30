В России решили организовать свою Олимпиаду с Афганистаном, Эритреей и Северной Кореей

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) во время гала-концерта "Сокровища России" заявила, что стране нужна альтернатива Олимпиаде. По словам члена высшего совета путинской партии "Единая Россия", нужно устраивать подобные турниры с дружественными странами.

Видео дня

"Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами", – заявила Винер в интервью sport24

Подобной риторикой отметилась и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами", – цитирует Тарасову "Матч ТВ".

Такие слова знаменитых тренерш вызвали настоящую истерику у российских болельщиков.

"Давно хотел посмотреть на художниц из Афганистана. Это наверное круто смотрится, когда они в хиджабах и шальварах прыгают с булавами", - стебутся юзеры.

Другие интересуются, сколько вообще друзей осталось у РФ, кроме Эритреи, Беларуси и Северной Кореи.

Фанаты называют ситуацию деградацией и возвратом к 80-м.

Напомним, что Винер получила двухлетнее отстранение от международных турниров. Ее назвали виновной в нарушении этики после поражения национальной команды на Олимпиаде-2020 в Токио, признав ее слова оскорбительными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!