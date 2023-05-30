В России решили организовать свою Олимпиаду с Афганистаном, Эритреей и Северной Кореей
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) во время гала-концерта "Сокровища России" заявила, что стране нужна альтернатива Олимпиаде. По словам члена высшего совета путинской партии "Единая Россия", нужно устраивать подобные турниры с дружественными странами.
"Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами", – заявила Винер в интервью sport24
Подобной риторикой отметилась и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
"Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами", – цитирует Тарасову "Матч ТВ".
Такие слова знаменитых тренерш вызвали настоящую истерику у российских болельщиков.
"Давно хотел посмотреть на художниц из Афганистана. Это наверное круто смотрится, когда они в хиджабах и шальварах прыгают с булавами", - стебутся юзеры.
Другие интересуются, сколько вообще друзей осталось у РФ, кроме Эритреи, Беларуси и Северной Кореи.
Фанаты называют ситуацию деградацией и возвратом к 80-м.
Напомним, что Винер получила двухлетнее отстранение от международных турниров. Ее назвали виновной в нарушении этики после поражения национальной команды на Олимпиаде-2020 в Токио, признав ее слова оскорбительными.
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