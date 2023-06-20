"Уничтожили": чемпион ОИ из РФ объяснил бан за участие в Z-концерте тем, что он "очень значимая личность" и мешает США

Олимпийский чемпион Евгений Рылов объяснил санкции в отношении себя за участие в митинге-концерте в Лужниках минувшего года заговором. Он выразил уверенность в том, что Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала его на девять месяцев, потому что посчитала его "значимой личностью".

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Об этом Рылов рассказал в интервью пропагандистскому изданию Russia Today. Z-патриот также добавил, что на Олимпиаде в Токио выиграл две дистанции, на которых до этого доминировали спортсмены из США, что якобы стало еще одной причиной для наказания его за поддержку войны.

"Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И естественно, за меня сразу зацепились. Не исключаю, кстати, что свою роль могли сыграть мои два "золота" Олимпиады. Я ведь забрал их в тех видах, где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили", – сказал Рылов.

Отметим, что кроме девятимесячной дисквалификацию за публичную поддержку войны в Украине пловец лишился спонсорского контракта с мировым лидером по производству экипировки.

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