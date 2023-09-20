Легендарная российская чемпионка удалила из соцсетей фото с Путиным

Легендарная легкоатлетка Елена Исинбаева в очередной раз дистанцировалась от российского террористического государства. Олимпийская чемпионка после того, как назвала номинальной свою службу ВС РФ, удалила свои фотографии с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

На это обратили внимание журналисты издания "Блокнот-Волгоград". Снимок был опубликован Исинбаевой на ее странице в социальной сети Instagram 17 ноября 2017 года. "Я в команде Putin Team", – написала тогда бывшая прыгунья с шестом. Сейчас этот пост легенды спорта не доступен.

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Снимок был сделан на Олимпиаде-2014 в Сочи. Елена Исинбаева тогда исполняла обязанности мэра Олимпийской деревни, а Путин приехал посмотреть, как живут спортсмены. Легкоатлетка в сапогах с меховой оторочкой, например, показывала главарю Кремля "деревенскую" библиотеку.

Отметим, что ранее Исинбаева сбежала в Испанию. В России потребовали от бывшей спортсменки вернуть все деньги, которые ей выплатили как офицеру армии РФ.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву. А в Махачкале "жестоко" наказали бывшую легкоатлетку за предательство.

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