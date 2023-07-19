В России заявили, что сбежавшая в Испанию легендарная чемпионка 'должна все отработать'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высмеял слова легендарной прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой о номинальности ее офицерского звания. Бывший биатлонист раскритиковал соотечественницу за бегство в Испанию и добавил, что она "должна все отработать", так как якобы Россия дала ей возможности завоевать многочисленные награды.

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Об этом Тихонов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он отметил, что обладательница 28 мировых рекордов обязана "носить с гордостью звание майора" армии страны-агрессорки, которая развязала преступную войну против Украины.

"Исинбаева в первую очередь является гражданкой России, но все должно быть четко, по пунктам, прописано в наших законах. Но как воинское звание может носить номинальный характер? Я – подполковник Советской Армии в отставке. И я горжусь тем, что я подполковник. Мне не стыдно. Я с ней не согласен, звание майора надо носить с гордостью, тем более представляя ЦСКА, самый престижный клуб и в Советском Союзе и по сей день. Исинбаева должна все отработать, ведь Россия ей дала все", – сказал Тихонов.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал исключать Исинбаеву из своего состава, несмотря на ее службу в армии РФ и поддержку диктатора Владимира Путина. В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дагестане придумали "страшное наказание" для сбежавшей в Испанию Елены Исинбаевой, вызвав насмешки в сети.

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