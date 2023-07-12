Скандал дня: знаменитую российскую чемпионку Олимпиады из армии РФ засекли в Испании. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинула Россию и сейчас находится на испанском Тенерифе. Обладательница 28 мировых рекордов, которую называли "Бубкой в юбке", является действующим офицером Вооруженных сил РФ и поддерживает войну в Украине, а поэтому ее выезд в Европу выглядит скандально.

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Таки данные в своем расследовании приводит издание EL DIGITAL SUR. Журналисты опубликовали фото члена партии "Единая Россия" на улицах Тенерифе. Утверждается, что Исинбаева получила бессрочный отпуск от армейского руководства РФ "за заслуги в кровавой агрессии против Украины".

Испанское СМИ отмечает, что Исинбаева проживает на Тенерифе "в роскошном жилом комплексе". При этом Испания оказывает поддержку Украине и в то же время фактически предоставляет фанатке войны спокойно путешествовать по стране, несмотря на санкции в отношении россиян.

Исинбаева также является одной из основательниц Putin Team, а кроме того активно поддерживала обнуление президентских сроков диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила, что без "сильнейшей в мире" России на Олимпиаде-2024 "будет плохо".

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