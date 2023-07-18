'Дырявая портянка': Исинбаева довела до истерики россиян после того, как отреклась от армии РФ

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева разъярила российских болельщиков нелепым объяснением о переезде в Испанию. В частности ярых Z-патриотов возмутили слова легендарной прыгунью с шестом о том, что ее нахождение в вооруженных силах РФ можно считать номинальным, несмотря на офицерское звание.

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Читатели российского портала Чемпионат.com обвинили Исинбаеву в предательстве и попытке усидеть на двух стульях, а также банальном желании не лишиться активов в Европе, ведь ранее она поддерживала диктатора Владимира Путина. Кроме того, они предположили, что несмотря на "номинальную" службу в армии, во время карьеры спортсменка наверняка получала зарплату в Министерстве обороны.

"Открыт новый персонаж под названием номинальный майор", "Обычная обманщица. Есть те, кто жертвует ради Родины, а есть Исинбаева, для которой патриотизм был прекрасным бизнесом", "Как только все утрясется в России, ломанется обратно, оборотень", "Вот так и отсеиваются "истинные патриоты". Тьфу", "Если ее звания номинальные, то почему она форму носила?", "Пусть тогда откажется от званий и от положенных за них денег", "Удивительное лицемерие", "А зарплату получала реальную", "Дырявая портянка она", – пишут пользователи.

Отметим, что команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал россиян забыть о Елене Исинбаевой, которую назвал подлой предательницей.

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