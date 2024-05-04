К Земле несется комета, которая омрачит все звезды в небе: когда ждать исторический 'визит'

К нашей планете следует C/2023 A3 (Цучиншань-АТЛАС) – комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом. Вероятное событие должно произойти через 18 месяцев – в конце 2025 года.

"Пришельца" уже активно обсуждают в социальных сетях и медиа. Оказывается, комета имеет все шансы превысить яркость звезды, пишет издание Space.

Каждый год ученые открывают несколько десятков новых комет. Большинство из них слишком слабы, чтобы их можно было рассмотреть невооруженным глазом.

Однако иногда встречаются исключения.

Комета C/2023 A3 (Цучиншань-АТЛАС) была обнаружена независимо астрономами из Обсерватории Пурпурной горы в Китае и Системой последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей ATLAS. По данным исследователей, комета сейчас находится между орбитами Юпитера и Сатурна, в миллиарде километров от Земли.

К настоящему моменту она примерно в 60 000 раз слабее, чем нужно, чтобы увидеть ее невооруженным глазом. Но достаточно яркая как для объекта, расположенного так далеко. Наблюдения показывают, что комета движется по направлению к Солнцу, и вскоре она станет прекрасно видна.

Составляющие сенсации

Астрономы, наблюдающие за кометами, могут заранее предсказать, способна ли ее яркость создать сенсацию. Все зависит от сочетания пути кометы в солнечной системе и потенциального размера ее ядра – твердого центра.

Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и их поверхность сублимируется (превращается из твердого тела в газ). Извергаясь с поверхности кометы, этот газ несет с собой пыль, обволакивая ядро так называемой запятой – гигантским облаком газа и пыли. Затем запятая отталкивается от Солнца солнечным ветром, в результате чего образуется хвост (или хвосты).

Чем ближе комета к Солнцу, тем она активнее, а ее поверхность – горячее. Исторически сложилось, что подавляющее большинство самых ярких и зрелищных комет двигались по орбитам, которые были ближе к Солнцу, чем к Земле.

У новой кометы есть все критерии, чтобы потенциально удивить зрителя: большое ядро и потенциальную близость к Солнцу. Помимо этого она будет преодолевать путь почти непосредственно между Землей и Солнцем, приблизившись к нам на расстояние 70 миллионов километров всего через две недели после перигелия (ближайшее приближение к Солнцу). Это идеальные условия, чтобы увидеть космическое тело невооруженным глазом.

Сработает ли предсказание?

Но прогнозирование поведения новооткрытых комет – дело неблагодарное. Иногда они не оправдывают ожидания.

Примером является комета Когоутека, обнаруженная в 1973 году. Как и Цучиншань-АТЛАС, она была открыта необычно вдали от Солнца, двигаясь по направлению к нашему светилу. Астрономы обещали публике "комету века", предполагая, что она может стать достаточно яркой для зрелища среди бела дня.

Комета Когоутека действительно становилась ярче, когда приближалась к Солнцу, но это происходило слишком медленно. Никто не увидел ее днем, поскольку яркость кометы не превысила звезды, а после перигелия она быстро угасла. Зрелище было достойным, но далеко не сенсационным.

Оказывается, комета Когоутека впервые проходила через внутреннюю солнечную систему. Она никогда не подходила так близко к Солнцу, поэтому ее поверхность была богата очень летучим ледом, который начал таять еще на большом расстоянии. С приближением к Солнцу эти летучие вещества иссякли, и конечная активность кометы была меньше, чем предполагалось.

Существует вполне реальный шанс, что Цучиншань-Атлас, как и комета Когоутека, впервые приблизится к внутренней Солнечной системе. Если это так, то она также может оказаться менее зрелищной, чем предполагалось.

Где все разваливается на части

Но могло быть еще ужаснее. Кометы подвержены катастрофам. Они удивительно часто фрагментируются, распадаются и разрушаются. Особенно хрупкими впервые попадают во внутреннюю часть Солнечной системы.

Недавним примером такой фрагментации была комета C/2020 F8 (SWAN). Когда SWAN открыли, она выглядела многообещающе – должна стать объектом для наблюдения невооруженным глазом в мае 2020 года. Но, приближаясь к Солнцу, внезапно стала чрезмерно ослепительной, потом размылась и начала исчезать, распахнувшись на части.

Не считая того, фрагментация может сыграть в пользу. К примеру – комета C/1975 V1 (Запад) была действительно впечатляющей.

Она подошла даже ближе к Солнцу, чем Цучиншань-Атлас, и уже сияла, когда в перигелии ее ядро распалось на четыре части. Это событие фрагментации высвободило огромное количество газа и пыли, и комета заметно посветлела, став видимой даже среди бела дня.

Кометы – явления непредсказуемые и могут как удивить нас, так и разочаровать. Никто не может сказать, как будет с C/2023 A3, пока люди ее не увидят.

Ранее OBOZ.UA писал, что к Земле приближается комета, которую можно увидеть раз в 70 лет.

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