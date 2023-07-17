Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева получила вид на жительство в Испании, куда сбежала из РФ, а также, вероятно, гражданство европейской страны. Это произошло всего лишь через две с половиной недели после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании команды политика Алексея Навального. Утверждается, что 10 марта Исинбаева побывала в офисе адвоката Гонсало Вельохина Барриоса, где тот сфотографировался на фоне флага Украины со спортсменкой во время передачи документов для проживания на Тенерифе.

Кроме того, расследователи представили доказательства того, что Исинбаева владеет недвижимостью в Испании, которую начала покупать еще в 2018 году.

"Первый пентхаус на острове Тенерифе в Испании они с мужем купили в 2018 году. Стоит около одного миллиона евро. В феврале 2022 года они купили там же еще два дома по миллиону евро каждый. В каждом есть бассейн и собственный лифт. У Исинбаевой сейчас все хорошо. Она далеко от войны, ее мужа не призовут умирать. В ее квартиру не залетит случайный дрон со взрывчаткой. А испанские документы отлично помогают путешествовать по миру", – написал на своей странице в Twitter член команды Навального Георгий Албуров.

Ранее сама Исинбаева прервала молчание и заявила, что никогда не находилась в вооруженных силах РФ, несмотря на наличие офицерского звания, а также отреклась от режима Владимира Путина. При этом чемпионка ОИ является лицом партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики затравили двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву после ее фото на Тенерифе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!