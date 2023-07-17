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Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,9 т.
Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева получила вид на жительство в Испании, куда сбежала из РФ, а также, вероятно, гражданство европейской страны. Это произошло всего лишь через две с половиной недели после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство
Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Об этом говорится в расследовании команды политика Алексея Навального. Утверждается, что 10 марта Исинбаева побывала в офисе адвоката Гонсало Вельохина Барриоса, где тот сфотографировался на фоне флага Украины со спортсменкой во время передачи документов для проживания на Тенерифе.

Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство
Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Кроме того, расследователи представили доказательства того, что Исинбаева владеет недвижимостью в Испании, которую начала покупать еще в 2018 году.

Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство
Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

"Первый пентхаус на острове Тенерифе в Испании они с мужем купили в 2018 году. Стоит около одного миллиона евро. В феврале 2022 года они купили там же еще два дома по миллиону евро каждый. В каждом есть бассейн и собственный лифт. У Исинбаевой сейчас все хорошо. Она далеко от войны, ее мужа не призовут умирать. В ее квартиру не залетит случайный дрон со взрывчаткой. А испанские документы отлично помогают путешествовать по миру", – написал на своей странице в Twitter член команды Навального Георгий Албуров.

Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Ранее сама Исинбаева прервала молчание и заявила, что никогда не находилась в вооруженных силах РФ, несмотря на наличие офицерского звания, а также отреклась от режима Владимира Путина. При этом чемпионка ОИ является лицом партии "Единая Россия".

Появилось фото Исинбаевой на фоне флага Украины в Испании. Чемпионка ОИ получила ВНЖ и гражданство

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики затравили двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву после ее фото на Тенерифе.

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