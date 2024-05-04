В Закарпатье толпа пыталась штурмом взять ТЦК, полиция открыла производство. Видео с места событий

Поздно вечером стало известно об инциденте со стрельбой в Виноградове неподалеку от местного ТЦК. Туда прибыла группа ромов из села Онок в Береговском районе, которые пытались штурмовать военкомат.

По данным местного издания Zakarpattya 24, конфликт возник из-за мобилизации мужчины из села Онок в Береговском районе. На место инцидента прибыли правоохранители, которые открыли уголовное производство.

Ромы утверждают, что работники ТЦК мобилизовали жителя села, которого остановили утром 3 мая на местном базаре. Однако, по их словам, этот мужчина болен и не может быть мобилизован.

Как сообщил глава ромского общества Ласло Дюри, ночью ромы привезли шины и подвезли поврежденные автомобили к воротам ТЦК.

Также известно, что ночью во время схватки в Виноградове раздавались выстрелы. На видео можно услышать характерные звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться.

В Главном управлении Национальной полиции Закарпатской области сообщили, что у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей из примерно 10 человек, которые нарушали общественный порядок, демонстрируя хулиганское поведение.

Прибывшие на место полицейские установили, что представители села Онок выражали свое недовольство из-за мобилизации двух своих земляков.

При попытке участников конфликта силой открыть входные ворота, работники ТЦК и СП произвели предупредительные выстрелы в воздух.

"На месте происшествия обеспечивали публичный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы квалифицировали эти действия согласно статье 296 часть 4 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Проводятся процессуальные действия, в рамках которых каждому участнику будет дана соответствующая правовая оценка. За совершение хулиганства применимо заключение сроком до 7 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители и Служба безопасности заблокировали в Украине восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах страны задержаны все организаторы разоблаченных преступлений.

Напомним, что житель Ивано-Франковской области за пять тысяч долларов США купил поддельные документы, чтобы попасть в Молдову. Однако уклониста разоблачили работники Белгород-Днестровского отряда на контрольном посту "Маяки".

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