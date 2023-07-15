'Кремль не потерпит унижения России чаще, чем раз в неделю'. Песков стал посмешищем у российских болельщиков

Говорящая голова Кремля Дмитрий Песков стал посмешищем у российских болельщиков после своего комментария по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК). МОК не станет 26 июля приглашать Россию и Беларусь на Игры в Париже, как это сделают с другими участниками.

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"Мы не считаем его (решение МОК) справедливым", – сказал пресс-секретарь Путина в интервью пропагандистам ТАСС.

По его словам, Россия выступает категорически против политизации спорта.

"И мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК", – добавил Песков.

В комментариях фанаты высмеяли такой пассаж чиновника, вспомнив, сколько раз уже об Кремль вытирали ноги.

"Кремль не потерпит унижения России чаще, чем раз в неделю" - добавил Песков", - стебутся юзеры, добавляя к его словам потенциально реальную фразу.

Также пользователи не понимают, как в Кремле рассуждают о справедливости, угрожая при этом начать ядерную войну.

"И эти люди ещё рассуждают о справедливости. В то время когда по телевизору говорят про войну с НАТО и про то, что хорошо бы по НАТОвцам ударить ядерной ракетой, стремиться попасть на Олимпиаду в НАТОвскую страну", – отмечают фанаты.

Также Пескову вспомнили митинг в Лужниках "Za победу". и поинтересовались, как вяжется его "спорт вне политики" с шоу на федеральном ТВ.

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