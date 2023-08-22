В России 'жестоко' наказали Исинбаеву за предательство

В Махачкале у центрального легкоатлетического стадиона забрали имя Елены Исинбаевой. Арену вновь переименовали в "Труд", которая так называлась до 2017 года.

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Таким образом в России решили "наказать" титулованную спортсменку за то, что она сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками

"Правительство Республики Дагестан (РД) постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение РД "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" в государственное бюджетное учреждение РД "Стадион "Труд", – говорится в постановлении правительства Дагестана.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал это решение, заявив, что "Это решение основано на пожеланиях людей".

"Это отношение к любому виду предательства. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как назидание для всех остальных", – заявил бывший боксер в интервью СЭ.

Слова Валуева спровоцировали настоящую истерику у российских болельщиков.

"Ух я бы из Испании страдал страдал", "Исинбаева на Тенерифе сильно переживает из-за этого решения", – пишут фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Исинбаева вступила в Putin Team в 2017 года. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву.

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