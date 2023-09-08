Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы. Двукратный олимпийский чемпион пришел в ужас от поступка Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой на мировом первенстве-2023.

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Об этом Мамедов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава российского фехтования допустил, что "случится что-то хуже – физическое насилие", а также раскритиковал международную федерацию (FIS), которая "не предусмотрела, как избежать ситуации" с Харлан.

"Нет никакого смысла посещать эти соревнования, пока ситуация не нормализуется. Сегодня произошел такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже – физическое насилие, например. Сейчас деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) показывает – делайте плохо российским нейтральным спортсменам, может быть, тогда у вас будет олимпийская лицензия. Сегодня получилось у Харлан, завтра, может, еще у кого-нибудь получится. В итоге всему миру показали, что нет правил", – сказал Мамедов.

Ранее он раскритиковал МОК за решение предоставить Харлан олимпийскую лицензию после того, как украинка была дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ жать руку россиянке. После решения Ольги в ответ представительница страны-агрессора устроила цирк, отказываясь покидать дорожку.

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

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