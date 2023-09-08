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Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,2 т.
Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы. Двукратный олимпийский чемпион пришел в ужас от поступка Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку сопернице из РФ Анне Смирновой на мировом первенстве-2023.

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Об этом Мамедов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава российского фехтования допустил, что "случится что-то хуже – физическое насилие", а также раскритиковал международную федерацию (FIS), которая "не предусмотрела, как избежать ситуации" с Харлан.

Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров
Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

"Нет никакого смысла посещать эти соревнования, пока ситуация не нормализуется. Сегодня произошел такой скандал, который показал, что никаких международных правил нет, а завтра, не дай бог, случится что-то хуже – физическое насилие, например. Сейчас деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) показывает – делайте плохо российским нейтральным спортсменам, может быть, тогда у вас будет олимпийская лицензия. Сегодня получилось у Харлан, завтра, может, еще у кого-нибудь получится. В итоге всему миру показали, что нет правил", – сказал Мамедов.

Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров
Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

Ранее он раскритиковал МОК за решение предоставить Харлан олимпийскую лицензию после того, как украинка была дисквалифицирована на чемпионате мира за отказ жать руку россиянке. После решения Ольги в ответ представительница страны-агрессора устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. 

Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров
Харлан привела в ужас россиян и заставила их отказаться от международных турниров

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

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