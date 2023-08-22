"Это перебор": чемпион мира из РФ со словами "поступила правильно" раскритиковал дисквалификацию Харлан
Лучший шахматист России Ян Непомнящий выступил против многомесячной дисквалификации фехтовальщицы Ольги Харлан за отказ пожимать руку сопернице из РФ на чемпионате мира-2023. Бывший претендент на звание сильнейшего гроссмейстера планеты, которое он уступил Дин Лижэню из Китая, назвал решение Международной федерации (FIE) перебором.
Об этом Непомнящий заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". 33-летний двукратный победитель командного чемпионата мира, который подписал письмо с осуждением войны в Украине, поддержал Харлан, отметив, что наши спортсмены имеют право вести себя таким образом по отношению к представителям страны-агрессорки.
"Не думаю, что в этом был какой-то злой умысел. Надо входить в положение каждого человека. С ее точки зрения, как и с точки зрения ее соотечественников, Харлан поступила правильно. А у россиян, полагаю, другое мнение. Я не вдавался в подробности, но дисквалификация на несколько месяцев – это, наверное, перебор. Не думаю, что следует применять слишком серьезные санкции", – сказал Непомнящий.
Напомним, на недавнем первенстве планеты в Милане Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, доведя соперницу до истерики. Она устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку и подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.
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