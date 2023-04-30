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Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
16,7 т.
Непомнящий Дин

Дин Лижэнь стал чемпионом мира по шахматам-2023. Впервые в истории этот титул выиграл представитель Китая. В матче за мировую шахматную корону, который с 7 по 30 апреля проводился в Астане, 30-летний гроссмейстер победил 32-летнего россиянина Яна Непомнящего. 

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После 14 партий матча счет был равный — 7:7, каждый из участников выиграл по 3 партии, ещё 8 партий завершились вничью. Судьба титула решилась на тай-брейке, где победу со счётом 2,5 :1,5 одержал Дин Лижэнь, ставший 17-м чемпионом мира. 

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

В последней партии тай-брейка китаец отказался от ничьи, пошел на риск и дожал представителя России. 

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

Изначально Непомнящий (победитель турнира претендентов-2022) должен был сражаться с сильнейшим шахматистом десятилетия и действующим чемпионом Магнусом Карлсеном, но 32-летний норвежец отказался от защиты титула. Разгромив Непомнящего в 2021 году со счетом 7,5 : 3.5, скандинав не захотел играть с россиянином снова. 

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

Одним из участников турнира претендентов-2022 должен был стать Сергей Карякин, но в марте прошлого года крымчанин, предавший Украину, был отстранен на полгода комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за поддержку "СВО". Вместо Карякина был заявлен Лижэнь.

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

В комментариях российские болельщики назвали результат встречи катастрофой. 

"Наиглупейший слив шахматной короны за всю историю шахмат", "Ян сам себя похоронил причем белыми", "При всём уважении к Дину, Ян сам проиграл эту встречу. Даже в последней 4 партии нужно было закрывать. Но китаец выбрался", – пишут юзеры.

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам
Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

Призовой фонд матча составил 2 миллиона евро, из которых победитель получил 55%, а проигравший — 45%

Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

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