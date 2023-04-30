Заменил предателя Украины. Китаец устроил "катастрофу" для россиянина и впервые в истории стал чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь стал чемпионом мира по шахматам-2023. Впервые в истории этот титул выиграл представитель Китая. В матче за мировую шахматную корону, который с 7 по 30 апреля проводился в Астане, 30-летний гроссмейстер победил 32-летнего россиянина Яна Непомнящего.

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После 14 партий матча счет был равный — 7:7, каждый из участников выиграл по 3 партии, ещё 8 партий завершились вничью. Судьба титула решилась на тай-брейке, где победу со счётом 2,5 :1,5 одержал Дин Лижэнь, ставший 17-м чемпионом мира.

В последней партии тай-брейка китаец отказался от ничьи, пошел на риск и дожал представителя России.

Изначально Непомнящий (победитель турнира претендентов-2022) должен был сражаться с сильнейшим шахматистом десятилетия и действующим чемпионом Магнусом Карлсеном, но 32-летний норвежец отказался от защиты титула. Разгромив Непомнящего в 2021 году со счетом 7,5 : 3.5, скандинав не захотел играть с россиянином снова.

Одним из участников турнира претендентов-2022 должен был стать Сергей Карякин, но в марте прошлого года крымчанин, предавший Украину, был отстранен на полгода комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за поддержку "СВО". Вместо Карякина был заявлен Лижэнь.

В комментариях российские болельщики назвали результат встречи катастрофой.

"Наиглупейший слив шахматной короны за всю историю шахмат", "Ян сам себя похоронил причем белыми", "При всём уважении к Дину, Ян сам проиграл эту встречу. Даже в последней 4 партии нужно было закрывать. Но китаец выбрался", – пишут юзеры.

Призовой фонд матча составил 2 миллиона евро, из которых победитель получил 55%, а проигравший — 45%

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