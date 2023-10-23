Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников набросился с критикой на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за условий допуска спортсменов из РФ к Играм-2024. Четырехкратный победитель ОИ назвал "настоящим унижением" требования к представителям страны-агрессора для участия на турнире в Париже.

Об этом Сальников заявил в комментарии порталу Sport24. По словам бывшего пловца, Олимпийские игры якобы невозможно проводить без россиян, а кроме того, МОК "придумывает дополнительные препятствия, чтобы не допустить" атлетов из РФ к будущим Играм.

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"МОК предлагает условия, в которых выступать нереально. Это настоящее унижение! Если они не будут изменены, шансы выступить нашим спортсменам в Париже практически нулевые. Я не представляю Олимпиаду без России, но делается все, чтобы нас там не было. Сейчас идет соревнование в театре абсурда на тему: "Кто придумает дополнительные препятствия, чтобы не допустить Россию". Идеалы олимпизма никуда не ушли. Из-за ограничений появляются двойные стандарты. При этом люди сохраняют невозмутимое лицо и считают, что сделали великое достижение", – сказал Сальников.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что его организация не будет отправлять спортсменов на игры в Париже-2024. Напомним, МОК временно исключил ОКР, который незаконно включил в свой состав Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский советы.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил МОК в "этнической дискриминации" россиян. В ответ в организации жестко поставили на место президента РФ.

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