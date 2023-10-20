Олимпийский комитет России (ОКР) не будет отправлять своих спортсменов на Игры-2024 в Париже будущем летом. При этом организация не станет препятствовать некоторым атлетам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без национальных флага и гимна.

Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ" заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Функционер из страны-агрессорки возмутился, что российским спортсменам предлагают подписать декларации с осуждением преступной войны РФ против Украины для участия в международных турнирах.

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"На Играх должны быть российские спортсмены. Но в полной мере российскими их сложно будет назвать, потому что условия, которые выдвигает МОК своими рекомендациями к международным спортивным федерациям, в том числе подписание неких политических деклараций, ставят под сомнение саму суть соревнований спортсменов. Если вы спросите, сколько российских спортсменов будет участвовать на ОИ‑2024, то я скажу, что они там участвовать не будут, а вот нейтральные какие‑то поедут", – сказал Поздняков.

Ранее глава ОК "выдал" информацию "о состоянии здоровья" кремлевского диктатора Владимира Путина. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключил ОКР, который незаконно включил в свой состав Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский советы.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил МОК в "этнической дискриминации" россиян. В ответ в организации жестко поставили на место президента РФ.

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