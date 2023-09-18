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"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,9 т.
'Доказать, что Россия и Украина вместе': Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Международная федерация фехтования (FIS) намерено свела на чемпионате мира-2023 в Милане украинку Ольгу Харлан и россиянку Анну Смирнову. Этим организация, которая подконтрольна стране-агрессорке, хотела продемонстрировать дружбу между народами и недопустимости политизации спорта.

Такое мнение в интервью британскому изданию The Guadian выразила сама Харлан. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 призналась, что была обескуражена необходимостью сражаться с представительницей РФ, но имела четкий план по отказу от рукопожатия с ней.

"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию
Видео дня

"Я не могла поверить, что это случилось. Я была единственной украинкой, она – единственной русской, и нам необходимо было сражаться друг с другом. Я думаю, они хотели использовать рукопожатие, как знак мира, что не должно быть никакой политики в спорте и все такое. Для них было очень важно сфотографировать и снять все это на видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но в их плане все пошло не так, потому что другого плана у меня вообще не было. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, готовилась, но не могла подготовиться к ее реакции и ко всему, что за этим последовало", – сказала Харлан.

"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию
"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Напомним, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию
"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ. В интервью OBOZREVATEL Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

"Доказать, что Россия и Украина вместе": Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы. А одна из соперниц Ольги Харлан россиянка Яна Егорян со словами "всем уже надоели" высказалась об отношениях с украинками.

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