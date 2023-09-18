'Доказать, что Россия и Украина вместе': Харлан обвинила в подставе международную федерацию

Международная федерация фехтования (FIS) намерено свела на чемпионате мира-2023 в Милане украинку Ольгу Харлан и россиянку Анну Смирнову. Этим организация, которая подконтрольна стране-агрессорке, хотела продемонстрировать дружбу между народами и недопустимости политизации спорта.

Такое мнение в интервью британскому изданию The Guadian выразила сама Харлан. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 призналась, что была обескуражена необходимостью сражаться с представительницей РФ, но имела четкий план по отказу от рукопожатия с ней.

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"Я не могла поверить, что это случилось. Я была единственной украинкой, она – единственной русской, и нам необходимо было сражаться друг с другом. Я думаю, они хотели использовать рукопожатие, как знак мира, что не должно быть никакой политики в спорте и все такое. Для них было очень важно сфотографировать и снять все это на видео, чтобы доказать, что Россия и Украина вместе. Но в их плане все пошло не так, потому что другого плана у меня вообще не было. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, готовилась, но не могла подготовиться к ее реакции и ко всему, что за этим последовало", – сказала Харлан.

Напомним, на ЧМ-2023 Харлан после победы отказалась пожимать руку Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Она подала протест на результат, который был отклонен. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ. В интервью OBOZREVATEL Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы. А одна из соперниц Ольги Харлан россиянка Яна Егорян со словами "всем уже надоели" высказалась об отношениях с украинками.

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