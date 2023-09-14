Чемпионка ОИ из РФ и соперница Харлан со словами 'всем уже надоели' высказалась об отношениях с украинками

Олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян цинично высказалась о российской агрессии в отношении Украины. Одна из соперниц Ольги Харлан отметила, что спокойно относится к отказам наших спортсменов приветствовать представителей РФ на соревнованиях.

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Об этом Егорян заявила в интервью YouTube-каналу журналиста Виктора Кравченко. Российская саблистка, которая закатила настоящую истерику из-за автоматического допуска Харлан на Олимпийские игры-2024 в Париже, также выразила абсурдное мнение, что отстранение РФ от международных турниров связано с конкуренцией, а не преступной войной в Украине.

"Я понимаю людей, наших подруг по спорту из Украины. Я понимаю, почему они себя так ведут. И я их судить вообще не вправе. Это их дом, это их семьи, это их залы. Они имеют на это право. У нас есть два варианта: принять, потому что ничего плохого они нам не несут, либо враждовать с ними. Я приняла позицию просто принять. Наше отстранение не связано с войной. Это вопрос конкуренции. Мы – самые сильные фехтовальщики в мире. Мы всем уже надоели", – сказала Егорян.

Ранее президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

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