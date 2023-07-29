Дисквалификация Харлан не отменена. FIE объяснила, что на самом деле сделала с украинкой

Международная федерация фехтования (FIE) опубликовала официальное разъяснение своего наказания для украинской саблистки Ольги Харлан. С 32-летней олимпийской чемпионки не снята дисквалификация, а приостановлена.

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В результате Ольгу допустили к участию в предстоящих командных соревнованиях по сабле среди женщин на чемпионате мира по фехтованию 2023 года, который сейчас проходит в Милане. В тоже время FIE полностью поддерживает наказание.

"Дисквалификация, после тщательного рассмотрения, находится в полном соответствии с официальными правилами и соответствует регламенту", – говорится в тексте на официальном сайте организации.

Временный президент FIE Эммануэль Катсиадакис заявил, что они встретились с Харлан, где тщательно обсудили этот вопрос и то решение, которое приняли.

По утверждению Катсиадакиса, решение о допуске Харлан к командному турниру ЧМ-2023 "принято в соответствии с олимпийским духом".

"Это также посылает сигнал о чуткости и понимании нашим членам и всем спортивным федерациям, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами", – подытожил чиновник.

В ответ Харлан поблагодарила FIE.

""Самое главное для спортсмена — иметь возможность соревноваться за свою семью, свою команду, свою страну и всех людей, которые меня поддерживают. В эти трудные несколько дней я ценю всю поддержку, которую я получила со всего мира", – отметила Ольга.

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