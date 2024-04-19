'Что у человека в голове?' В РФ вновь потребовали от легендарного друга Украины вернуть России все деньги

Тренер академии и глава развития молодежного футбола "Новосибирска" Томаш Выходил раскритиковал легенду мирового хоккея Доминика Гашека за его ярую поддержку Украины в войне против России. Уроженец чешского Оломоуца, который в 2014 году получил паспорт страны-агрессорки, потребовал от олимпийского чемпиона вернуть РФ деньги, заработанные в "Спартаке".

Об этом Выходил заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший футболист "Химок", "Томи" и "Сибири" пристыдил Гашека за призывы запретить российским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях, включая Национальную хоккейную лигу.

"Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за "Спартак". Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает. Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону", – сказал Выходил.

Ранее от Гашека вернуть России деньги, который тот получил во время выступлений в РФ, требовал приспешник диктаторского режима Владимира Путина Вячеслав Фетисов.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников потребовал от российских властей объявить в розыск Доминика Гашека.

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