Чемпион ОИ потребовал от легендарного друга Украины вернуть России деньги, заработанные в РФ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с критикой на друга Украины Доминика Гашека за антироссийские высказывания и поддержку нашей страны. Депутат Государственной думы потребовал от легендарного чешского хоккейного вратарь вернуть террористическому государству все деньги, которые он заработал во время выступлений за московский "Спартак" в начале 2010-х годов.

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Об этом сам Фетисов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Двукратный обладатель Кубка Стэнли считает неправомерными призывы Гашека не допустить участия российских и беларкских спортсменов в международных соревнованиях, назвав эти высказывания легендарного хоккеиста "какой-то хр*нью".

"Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл. Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хр*нь получается. Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному", – сказал Фетисов.

Ранее Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Доминика Гашека больным на голову из-за поддержки Украины в войне с Россией.

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