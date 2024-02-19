Чемпион ОИ из РФ потребовал объявить в розыск легенду спорта и президента IIHF за поддержку Украины

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников потребовал от российских властей объявить в розыск легендарного вратаря Доминика Гашека и президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа. Приспешника диктаторского режима Владимира Путина возмутила проукраинская позиция чешского экс-спортмена и французского функционера.

Об этом Кожевников заявил в интервью порталу Russia-Hockey.ru. Победитель Игр в Сараево-84 и Калгари-88 назвал заявления Гашека в поддержку Украины и санкции со стороны IIHF в отношении сборной РФ "русофобскими оскорблениями", за которые европейцам "может прилететь".

"Мы должны проводить более активную политику. Недавно Россия объявила в розыск самых отъявленных русофобов – например, руководящую даму из Эстонии (премьер-министр Кая Каллас – ред.), еще каких-то прибалтийских чудаков. Как следствие, в-третьих, после издевательских баек про безопасность нам пора объявлять в розыск того же Тардифа. Или другого "сказочника" – Гашека. Эти люди должны понимать, что просто так русофобскими оскорблениями не бросаются – и в ближайшем будущем им может прилететь", – сказал Кожевников.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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