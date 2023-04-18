Сборную России по баскетболу отстранили от отбора на Олимпиаду-2024

Мужская сборная России по баскетболу не примет участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2024 год в Париже. Представители страны-агрессорки не была зарегистрирована в пре-квалификацию к главном спортивном старту четырехлетия.

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Соответствующее решение принял исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) говорится на сайте организации. ФИБА напомнила о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских и беларуских спортсменов от соревнований в командных видах спорта.

Вместо сборной РФ в европейской квалификации к ОИ сыграет Болгария. В число остальных 15 участников вошли Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Исландия, Израиль, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Швеция, Турция и Украина.

Команды будут разделены на две группы, которые определят по одной сборной, которая выйдет на олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году.

Преквалификационный турнир пройдет с 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев турниров состоится на ближайшем заседании центрального совета ФИБА 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от своих турниров до тех пор, пока РФ не закончит войну против Украины.

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