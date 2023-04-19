Двукратный чемпион мира в санном спорте Семен Павличенко возмутился тем, что украинцы обвиняют Россию в нападении на нашу страну. Представитель террористического государства использовал традиционный штамп кремлевской пропаганды про "восемь лет бомбили Донбасс" и назвал чушью нападки на РФ.

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Об этом Павличенко заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он возмущенно отреагировал на призывы к россиянам выходить на протесты против войны, упрекнув украинцев в агрессивном отношении к фанатам режима диктатора Владимира Путина.

"Украинцы вдруг начали говорить при общении: "Давай, выходи на улицу!" Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь все время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом. У вас это идет с 2014 года, но я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбежек Донбасса. Вы сейчас на нас несете всякую чушь, а мы ни разу не видели, чтобы вы за все это время сказали: "Остановите войну, прекратите бомбить Донбасс". Вы же не просили своего президента прекратить военные действия", – сказал саночник.

Отметим, что Павличенко выступает за ЦСКА, который представляет преступные Вооруженные силы Российское Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России закатили истерику из-за слов украинской чемпионки ОИ Оксаны Баюл, которая потребовала от МОК не допускать РФ к Играм-2024 в Париже. Кроме того, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на украинцев со словами "идиоты, нищая страна, без России они никто".

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