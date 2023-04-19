Россию и Беларусь единогласно не допустили к квалификации на чемпионат Европы по баскетболу-2025

Исполнительный комитет ФИБА-Европа в официальном письме Федерации баскетбола Украины сообщил о том, что было принято единогласное решение не допускать российскую и беларускую национальные сборные к участию в преквалификации Евробаскета-2025, матчи которой состоятся в июле-августе 2023 года.

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Руководствуясь рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), Исполком ФИБА на прошлой неделе принял решение не допускать соответствующие команды в преквалификационный турнир. Таким образом, российская и беларуская сборные не смогут сыграть на чемпионате Европы-2025.

Ранее Польская федерация баскетбола, а также федерации стран Балтии и Северных стран отправили в адрес ФИБА Европы официальное письмо с заявлением о недопустимости допуска России и Беларуси к соревнованиям, а их представителей в руководящие структуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024.

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