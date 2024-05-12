УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Оксана Забужко
Оксана Забужко
Украинская писательница и поэтесса

Блог | Только после того, как украинские певцы избавились от опеки "лучших московских продюсеров", мир отметил, что мы действительно "хорошо поем"

Только после того, как украинские певцы избавились от опеки 'лучших московских продюсеров', мир отметил, что мы действительно 'хорошо поем'

По-моему, на этот раз Украина на Евровидении все сделала правильно - и пописалась очень достойно (где-то так и должна презентоваться на мировых площадках страна, отражающая unprovoked genocidal war: не раздирая на себе язв на чужой свадьбе, чтобы не портить гостям аппетита, -) и одновременно не забывая во весь голос напоминать присутствующим, за чей счет они здесь играют, пока в нескольких сотнях км отсюда льется кровь, - зрительская поддержка и 3-е место лишний раз подтвердили, что стратегия правильна, браво девушкам и всем причастным!)

Далее текст на языке оригинала

При цій оказії гріх було б не нагадати, що тільки після того, як українські співаки позбавились опіки "лучшіх московскіх продюсеров", світ завважив, що ми дійсно "гарно співаємо" - що в нас гарні голоси, цікаві пісні, і взагалі цікава й сильна музична культура, раз ми щороку приїздимо на Євробачення з топовими номерами... Поки нашим шоубізом рулили кіркорови, нічого цього не було видно (так само, як і на внутрішньому муз. ринку: хто переходив на московські рейки, одразу "ставав козльоночком", різко втрачав індивідуальність і розчинявся в тамтешній соляній кислоті, як бідолашна Іра Білик). Це ще один доказ, що 99 років тому Хвильовий мав абсолютну рацію, коли застерігав:

"Від Москви, від її стилів українська культура повинна втікати якомога швидше" (с).

Просто-таки епіграф до історії нашого Євробачення.

І не тільки Євробачення.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...