Шойгу – все: Путин выдвинул нового кандидата на должность министра обороны РФ
Российский диктатор предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов. А вот Сергей Шойгу отныне вступит в должность секретаря Совбеза РФ.
Он заменил Николая Патрушева. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС. 11 мая росСМИ сообщали, что Белоусова уволили с должности первого вице-премьера и уже приготовили новую должность.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил журналистам, что "решение предложить Белоусова на пост министра обороны принято верховным главнокомандующим, значит, оно продуманное, взвешенное и точное".
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также объяснил новое назначение Путина.
"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если Министерство обороны возглавит гражданский человек", – сказал он.
59-летний Андрей Белоусов имеет экономическое образование. В разные годы являлся работником Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса СССР, гендиректором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
С 2012 года занимал должность министра экономического развития, а с 2013 по 2020 год был помощником президента. 21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером.
РосСМИ называют Белоусова жестким руководителем и предусматривают масштабный внутренний аудит при нем.
Других представителей силового блока Путин переназначил:
– Сергей Лавров – министр иностранных дел;
– Валерий Герасимов – глава генштаба;
– Константин Чуйченко – глава Минюста;
– Владимир Колокольцев – глава МВД;
– Александр Куренков – глава МЧС;
– Александр Бортников – директор ФСБ;
– Сергей Нарышкин – глава СВР;
– Виктор Золотов – руководитель Росгвардии;
– Дмитрий Кочнев – глава ФСО.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в ISW сообщали, что Путин, вероятно, пытается уменьшить власть министра обороны Сергея Шойгу, уравновешивая его соперниками. Одним из доказательств тому стала встреча диктатора с аффилированным с ЧВК "Вагнер" губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
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