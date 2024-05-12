Шойгу – все: Путин выдвинул нового кандидата на должность министра обороны РФ

Российский диктатор предложил нового кандидата в должность министра обороны России. Протеже кремлевского лидера стал Андрей Белоусов. А вот Сергей Шойгу отныне вступит в должность секретаря Совбеза РФ.

Он заменил Николая Патрушева. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС. 11 мая росСМИ сообщали, что Белоусова уволили с должности первого вице-премьера и уже приготовили новую должность.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов сообщил журналистам, что "решение предложить Белоусова на пост министра обороны принято верховным главнокомандующим, значит, оно продуманное, взвешенное и точное".

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также объяснил новое назначение Путина.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если Министерство обороны возглавит гражданский человек", – сказал он.

59-летний Андрей Белоусов имеет экономическое образование. В разные годы являлся работником Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса СССР, гендиректором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

С 2012 года занимал должность министра экономического развития, а с 2013 по 2020 год был помощником президента. 21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером.

РосСМИ называют Белоусова жестким руководителем и предусматривают масштабный внутренний аудит при нем.

Других представителей силового блока Путин переназначил:

– Сергей Лавров – министр иностранных дел;

– Валерий Герасимов – глава генштаба;

– Константин Чуйченко – глава Минюста;

– Владимир Колокольцев – глава МВД;

– Александр Куренков – глава МЧС;

– Александр Бортников – директор ФСБ;

– Сергей Нарышкин – глава СВР;

– Виктор Золотов – руководитель Росгвардии;

– Дмитрий Кочнев – глава ФСО.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в ISW сообщали, что Путин, вероятно, пытается уменьшить власть министра обороны Сергея Шойгу, уравновешивая его соперниками. Одним из доказательств тому стала встреча диктатора с аффилированным с ЧВК "Вагнер" губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.