'Кто помнит эту?' В России набросились с оскорблениями на украинскую чемпионку ОИ из-за требования к МОК

Чемпионка Лиллехаммера-94 Оксана Баюл попала под шквал оскорблений россиян после того, как призвала Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха не допустить участия РФ в Играх-2024. Бывшую фигуристку в стране-агрессоре обвинили в политизации спорта и сделали вид, что в мире никто не знает украинку.

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"Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего", – заявила пропагандистскому "Матч ТВ" жена Дмитрия Пескова и предательница Украины Татьяна Навка.

В свою очередь известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии этому же телеканалу начала откровенно оскорблять нашу соотечественницу. "Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума", – в припадке сказала россиянка.

А трехкратная олимпийская чемпионка и член партии "Единая Россия" Ирина Роднина проявила полное пренебрежение к Оксане. "Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление? Кто помнит эту Оксану Баюл?" – возмутилась она в комментарии "Спорт-Экспресс".

Отметим, что ранее Баюл поставила на место олимпийского чемпиона из России Александра Жулина, который по хамски высказался в адрес фигуристов из Северной Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на украинцев со словами "идиоты, нищая страна, без России они никто".

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