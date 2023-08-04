Брат-военный российской фехтовальщицы, которая устроила цирк после отказа Харлан, назвал себя 'обычным срочником'

Брат российской фехтовальщицы Анны Смирновой Никита нелепо оправдался за фото в военной форме, после которого Украина призвала лишить саблистку нейтрального статуса. Представитель страны-агрессора, испугавшись за карьеру родственника, попытался убедить всех, что он не имеет отношения к преступлениям армии РФ.

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Об этом Смирнов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Брат фехтовальщицы, которая устроила настоящий цирк на чемпионате мира после отказа Ольги Харлан пожимать ей руку, назвал себя "обычным срочником", сделав вид, что такие солдаты якобы не принимают участия в войне против Украины.

"Сестра в порядке. Не люблю выступать на камеру, все вопросы задавайте ей, я не решаю. Я хотел в соцсети всем доказать, что я не воюю на СВО (так в России позорно называют полномасштабное вторжение в нашу страну – ред.), то, что я не контрактник, а обычный срочник, который уже дома. А та фотография была снята в Москве, когда я обратно ехал к себе в часть с выездного караула", – сказал Смирнов.

Напомним, Харлан победила Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который россиянка написала на Ольгу. В результате международная федерация дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение. Также российские пропагандисты выдали нелепый фейк о Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, после громкой реакции в мировых СМИ на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан МОК принял сенсационное решение по украинке. Позже появилось видеодоказательство, что Ольга была отстранена от ЧМ после давления со стороны России на организаторов турнира.

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