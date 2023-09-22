newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Песков заявил, что мировой спорт страдает от отстранения России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,0 т.
Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил нелепую мысль о том, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований наносит вред олимпийскому движению. Приспешник кремлевского диктатора Владимира Путина потребовал допустить представителей страны-агрессорки до Игр-2024 в Париже без любых ограничений.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Он раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за условия допуска российских атлетов к соревнованиям, от чего якобы страдает весь мировой спорт.

Песков заявил, что мировой спорт страдает от отстранения России
Видео дня
Песков заявил, что мировой спорт страдает от отстранения России

"Что касается всех вот этих ограничений по олимпийскому движению, то, в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения, поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков заявил, что мировой спорт страдает от отстранения России

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова назвала предательством согласие российских спортсменов на поездку в Париж-2024 под нейтральным флагом.

Песков заявил, что мировой спорт страдает от отстранения России

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!