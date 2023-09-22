Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил нелепую мысль о том, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований наносит вред олимпийскому движению. Приспешник кремлевского диктатора Владимира Путина потребовал допустить представителей страны-агрессорки до Игр-2024 в Париже без любых ограничений.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Он раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за условия допуска российских атлетов к соревнованиям, от чего якобы страдает весь мировой спорт.

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"Что касается всех вот этих ограничений по олимпийскому движению, то, в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. И, конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения, поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова реинтегрируемся в олимпийскую семью", – сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова назвала предательством согласие российских спортсменов на поездку в Париж-2024 под нейтральным флагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Украину в составлении условий допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям и Играм-2024 в Париже.

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