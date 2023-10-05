newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
3,0 т.
'Сгорел сарай – гори и хата!' Новое решение России 'дало по морде' МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской "народных республик", а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в интервью местным пропагандистам.

30 сентября 2022 года главарь Кремля Владимир Путин объявил об аннексии четырех оккупированных российскими войсками украинских регионов. В Москве после инсценированных Россией "референдумов" о "присоединении" частично захваченных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провели "церемонию подписания договоров" с поставленными Кремлем гауляйтерами.

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
Видео дня

Такое решение ОКР спровоцировало настоящую истерику у россиян. Болельщики из РФ считают, что теперь ни о каком участии российских атлетов на Олимпиаде не будет идти и речи.

Многие предполагают, что ОКР таким образом нанес приличную пощечину президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который является другом Путина и всячески старается вернуть РФ в мировой спорт.

"Бах там старается России помочь на Олимпиаду попасть, а ему такой бабах по морде прилетел", "Ждём полного забана ОКР", "Сгорел сарай - гори и хата!", – пишут юзеры. 

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

В комментариях стебутся, что Россия включила национальные комитеты областей без областных центров. 

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Кроме того, фанаты уверены, что это окончательно поставит крест на надеждах атлетов из Российской Федерации участвовать на Олимпийских играх. 

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду
"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня МОК допустил спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париже при условии соблюдения определенных критериев. 

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Позже глава МОК Томас Бах в интервью 4 сентября заявил, что российские и беларуские спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не имеют отношениях к вооруженным силам или другим государственным структурам, смогут выступить на Олитмпиаде-2024 в Париже.

"Сгорел сарай – гори и хата!" Новое решение России "дало по морде" МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!