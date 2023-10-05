'Сгорел сарай – гори и хата!' Новое решение России 'дало по морде' МОКу, который пытался вернуть РФ на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской "народных республик", а также Херсонской и Запорожской областей, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков в интервью местным пропагандистам.

30 сентября 2022 года главарь Кремля Владимир Путин объявил об аннексии четырех оккупированных российскими войсками украинских регионов. В Москве после инсценированных Россией "референдумов" о "присоединении" частично захваченных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей провели "церемонию подписания договоров" с поставленными Кремлем гауляйтерами.

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Такое решение ОКР спровоцировало настоящую истерику у россиян. Болельщики из РФ считают, что теперь ни о каком участии российских атлетов на Олимпиаде не будет идти и речи.

Многие предполагают, что ОКР таким образом нанес приличную пощечину президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который является другом Путина и всячески старается вернуть РФ в мировой спорт.

"Бах там старается России помочь на Олимпиаду попасть, а ему такой бабах по морде прилетел", "Ждём полного забана ОКР", "Сгорел сарай - гори и хата!", – пишут юзеры.

В комментариях стебутся, что Россия включила национальные комитеты областей без областных центров.

Кроме того, фанаты уверены, что это окончательно поставит крест на надеждах атлетов из Российской Федерации участвовать на Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня МОК допустил спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париже при условии соблюдения определенных критериев.

Позже глава МОК Томас Бах в интервью 4 сентября заявил, что российские и беларуские спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не имеют отношениях к вооруженным силам или другим государственным структурам, смогут выступить на Олитмпиаде-2024 в Париже.

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