Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал неприемлемыми условия допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям. Четырехкратный чемпион Игр в фехтовании потребовал отменить любые санкции в отношении представителей страны-агрессорки.

Об этом Поздняков заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава ОКР раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК), обвинив его в "спортивном геноциде", и добавил, что россияне не будут подписать антивоенных деклараций.

Видео дня

"Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид. Позиция ОКР однозначна: мы считаем единственным правильным решением на данный момент отмену всех рекомендаций дискриминационного характера и возврат к равноправному и полноценному участию спортсменов всех стран без каких-либо ограничений, для нас неприемлемо подписание каких-либо документов, деклараций, которые носят политический оттенок", – сказал приспешник режима Владимира Путина.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер обвинила МОК в унижении спортсменов из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Иванов в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!