'Грубо и прямо': Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России 'сошла с рук' война против Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха в политизации спорта. Дипломат при этом обвинили страны НАТО в подготовке к "большой войне", забыв о том, что именно его страна подло напала на Украину, причем сделала это сразу после окончания Игр-2022.

Об этом Лавров заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава МИД террористического государства попытался оправдать вторжение в Украину тем, что "Запад творил за десятки тысяч миль от своих границ", потребовав от МОК снять любые ограничения в отношении РФ.

Видео дня

"МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. МОК проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ. И все это сходило с рук. А когда Россия после долгих-долгих лет предупреждений мировому сообществу, что НАТО ведет дело к большой войне, причем прямо создавая военную угрозу на границах РФ, то здесь МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией", – сказал МОК.

Ранее пресс-секрерать Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети, заявив о том, что спортсмены из РФ неполноценны без участия государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Песков выразил абсурдную мысль о том, что отстранение россиян от международных соревнований наносит вред мировому спорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!