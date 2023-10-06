Россия подала в суд на МОК: что произошло и чего требуют агрессоры

Россия потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) выплаты более восьми миллионов долларов по одной из маркетинговых программ. Страна-агрессорка подала иск против организации в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS).

Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" заявил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. По его словам, МОК якобы задолжал РФ почти девять миллионов долларов по программе "Топ-10".

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"МОК нам должен деньги, он не перечислил нашу долю по маркетинговой программе "Топ-10" – 3,71 миллиона долларов мы не получили 31 декабря 2022 года. И в этом году у нас был платеж больше 5 миллионов, общая задолженность у них более восьми с лишним миллионов долларов. Мы сейчас подали иск в швейцарский суд по поводу обеспечения реализации данного договора", – сказал Сенглеев.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков обвинил международные федерации в "спортивном геноциде" из-за отстранения представителей РФ от соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

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