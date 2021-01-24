Названа 'роковая ошибка' Шевченко: спортивные итоги 23 января

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон назвал "роковую ошибку" Андрея Шевченко, а российский хоккеист тяжелым нокаутом отправил соперника в больницу.

Кроме того, украинка Джима серьезно упала в гонке Кубка мира по биатлону и Ярмоленко забил мастерский гол в Кубке Англии

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 23 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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