Названа "роковая ошибка" Шевченко: спортивные итоги 23 января
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон назвал "роковую ошибку" Андрея Шевченко, а российский хоккеист тяжелым нокаутом отправил соперника в больницу.
Кроме того, украинка Джима серьезно упала в гонке Кубка мира по биатлону и Ярмоленко забил мастерский гол в Кубке Англии
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 23 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Гордон назвал "роковую ошибку" Шевченко
Российский хоккеист тяжелым нокаутом отправил соперника в больницу. Видео
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Ярмоленко забил мастерский гол в Кубке Англии
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