В деле о смерти Марадоны случился неожиданный поворот

Предварительные результаты расследования смерти Диего Марадоны, которые опубликовала Marca, показали, что врач легендарного аргентинца Леопольдо Луке подделал подпись бывшего футболиста на ключевых медицинских документах.

Аргентинский суд установил, что Луке пошел на фальсификацию ради доступа к медицинским картам пациента.

"Три листа были найдены скрепленные вместе. Это было что-то очень очевидное и очень неуклюжее", – говорится в выводе эксперта.

"Меня начали подозревать лишь потому, что знали, что я единственный человек, который мог с ним общаться. Я был единственным, кто мог заходить к нему в комнату. Через меня Диего держал связь с остальными людьми. Из-за этого меня игнорировали на собраниях, они ревновали меня к Диего", – заявил в свое оправдание Луке

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе.

Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

Спустя месяц после трагедии аргентинская прокуратура выдвинула обвинения Луке по делу о смерти легендарного футболиста.

На следующий день врач разрыдался во время интервью, комментируя обвинения в своей адрес.