СМИ назвали условия назначения Шевченко в новый клуб

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может сменить в "Челси" Фрэнка Лэмпарда уже по ходу текущего сезона.

По сведениям ESPN, судьбу Лэмпарда будет решать владелец "синих" Роман Абрамович, но как сообщают источники знакомые с ситуацией, мнения советников олигарха и директора Марины Грановской разделились.

Разногласия связаны с тем, назначать ли временного тренера до конца сезона или подождать ближе к концу года, когда появится больше вариантов. В первом случае в качестве возможных вариантов и указывается Шевченко либо экс-наставник "Челси" Аврам Грант.

Вопрос у руководства вызывают опыт работы кандидатов. Например, Грант не тренировал в Премьер-лиге с 2011 года, а Шевченко вообще никогда этого не делал.

Лэмпард может изменить ситуацию, если "Челси" начнет побеждать, однако он не должен питать иллюзий по поводу беспощадного отношения владельцев к тренерам на "Стэмфорд Бридж", отмечается в статье ESPN. Лондонский клуб уже 13 раз сменил наставника с тех пор, как Абрамович приобрел команду в 2003 году.

"Челси" находится на 8-м месте в турнирной таблице, на 11 очков отставая от лидера Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед". "Синие" в последних семи мачтах в АПЛ смогли добыть лишь две победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры называли котировки на то, что "Челси" возглавит именно Шевченко.